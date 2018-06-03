التجارة: 20 حزيران الجاري اطلاق الحجز الالكتروني للمشاركة في الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي

2018/06/03 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع حددت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة اليوم الاحد، 20 حزيران الجاري موعدا لاطلاق الحجز الالكتروني للمساحة والموقع والامور الفنية الاخرى للمشاركة في الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي التي تحمل شعار (عازمون على البناء والاعمار كما التحرير والانتصار).وقال مدير عام الشركة المهندس هاشم محمد حاتم في بيان له: […]

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