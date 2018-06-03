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الصدر:لامانع من عودة يهود العراق لبلدهم
2018/06/03 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 11:25 ص

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الاحد، تأييده لعودة يهود العراق إلى بلادهم إذا كان ولاؤهم للعراق.وقال الصدر في معرض رده على سؤال من أحد أتباعه حول إمكانية عودة اليهود العراقيين الذين هُجروا من العراق “إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلا بهم”.وشكل المواطنون اليهود في العراق نسبة أكثر من 2% من مجموع السكان العراقيين عام 1947، وهذه النسبة انخفضت بشكل كبير جدا عام 1951 بعد هجرتهم إلى إسرائيل.

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