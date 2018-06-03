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صحيفة تكشف عن إنطلاق اتصالات بين الفتح وسائرون
2018/06/03 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الأحد، عن إنطلاق اتصالات بين تحالفي الفتح وسائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن عضو بتحالف سائرون قوله، إن “الساعات الماضية شهدت اتصالات بين قيادات بالتحالفين”، مبينا أن “هذه الحوارات انطلقت بعد رفع الخطوط الحمراء عن تحالف الفتح الذي كان مقرّباً من ائتلاف دولة القانون خلال الفترة الماضية”.

وأضاف عضو التحالف، بحسب الصحيفة، أن “قيادة سائرون أكدت لجميع الكتل أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع باستثناء ائتلاف المالكي”.

وكانت النائبة عن كتلة الأحرار زينب السهلاني نفت في تصريح لـ/المعلومة/، امس السبت، وضع الصدر أي خطوط حمراء على اي كيان سياسي للتحالف معه خلال تشكيل الحكومة المقبلة, مشيرة إلى أن تحالف “الفتح” وجميع التحالفات الأخرى تجري مباحثاتها بشكل كامل دون تجزئة.

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