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بالفيديو .. غرق ثلاثة اشخاص بشكل مأساوي
2018/06/03 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

غرق ثلاثة اشخاص بشكل مأساوي "منهم أخوين" في مجاري للصرف الصحي في بغدادhttp://www.skypressiq.net/l/37584

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. غرق ثلاثة اشخاص بشكل مأساوي "منهم أخوين" في مجاري للصرف الصحي في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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