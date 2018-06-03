محافظ ديالى يوجه بـ

2018/06/03 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الأحد، بـ"توقيف" بتوقيف مدير مجاري المحافظة ومدير مجاري منطقة التحرير في قضاء بعقوبة ومدير مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة بسبب "تقصيرهم" في العمل.وأضاف البيان، أنه "بعد اطلاع التميمي على الواقع الخدمي ومعاناة المواطنين وجه محافظ ديالى بتوقيف مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع التحرير مع مهندسين اثنين عن العمل وذلك لتقصيرهم في اداء واجباتهم فضلا عن توقيف اياد التميمي مدير مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة لتقصيره بالعمل ايضا وعدم تجهيزه الكهرباء وصيانتها مما ادى الى حدوث شحة كبيرة في الماء".

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