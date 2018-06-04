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خفر السواحل التركي ينتشل 9 جثث وينقذ 4 مهاجرين قرب سواحل أنطاليا
2018/06/03 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسطنبول / فراس سعدون انتشل فريق من خفر السواحل التركي اليوم الأحد، جثث 9 مهاجرين، فيما أنقذ 4 آخرين كانوا على متن قارب غارق قرب سواحل ولاية أنطاليا.

وقال خفر السواحل التركي، في بيان له: ان “القارب غرق على بعد ميلين ونصف الميل بحري قرب جزيرة ككوفا غييكوفا في منطقة دمرة، وقد تلقى بلاغا بغرقه […]

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