السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثانية

2018/06/03 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية ثانية تمتد لأربع سنوات بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي.وشهدت العاصمة المصرية القاهرة إجراءات أمنية مشددة أثناء أداء اليمين الدستورية في مقر البرلمان المصري وسط المدينة.وحصل السيسي على أكثر 97 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت على […]

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