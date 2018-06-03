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تحالف النجيفي: تخصيص وزارات التجارة والصناعة والكهرباء من شروط تحالفنا مع الآخرين
2018/06/03 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 12:33 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف القرار العراقي، بزعامة اسامة النجيفي، اليوم الأحد، عن إعداده ورقة تتضمن عدة شروط للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، وكذلك لدخوله في تحالفات الكتلة الأكبر.وقال القيادي في التحالف عبد ذياب العجيلي في حديث صحفي له اليوم، إن “تحالف القرار عد ورقة شروط من أجل طرحها على جميع القوى السياسية لغرض مشاركته في الحكومة الجديدة، وكذلك لدخوله ضمن الكتلة الأكبر عددا، التي يعمل جميع على انشاءها الآن”، مبينا ان “الورقة فيها عدد من المحاور كـ(محور سياسي، واجتماعي، واقتصادي، أمني، قضائي) وغيرها”.وأضاف العجيلي أن “أبرز بنود الورقة هي، تخصيص وزارات التجارة والصناعة والكهرباء لتحالفنا وإنهاء المظاهر المسلحة واعادة جميع النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة بأسرع وقت وضمن خطة واضحة ومعلنة، كما وتضمنت انهاء حالات التهميش لبعض المكونات او الجهات السياسية او الاجتماعية”.

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