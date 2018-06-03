2018/06/03 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التميمي يوجه بايقاف عدد من مسؤولي ديالى لتقصيرهم في اداء الواجبات

واع / بغداد / م .ك

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الأحد، بتوقيف كل من مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع تحرير ومدير مشروع خصخصة الكهرباء مع مهندسين اثنين .

وذكر بيان للتميمي خلال زيارته لمنطقة التحرير في قضاء بعقوبة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إنه " تم توقيف كل من مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع تحرير مع مهندسين اثنين ، وذلك لتقصيرهم في اداء الواجبات مما ادى الى حدوث مشاكل في قضاء بعقوبة".

وتفقد التميمي بحسب البيان "منطقة التحرير برفقة مدير مجاري ديالى و مدير الماء في المحافظة، والتقى باهالي المنطقة، واستمع الى شكاوي المواطنين ومعاناتهم".

وأضاف البيان انه "امر ايضا بتوقيف اياد التميمي مدير مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة لتقصيره بالعمل ايضا وعدم تجهيزه الكهرباء وصيانتها مما ادى الى حدوث شحة كبيرة في الماء" .

ووجه التميمي مديرية ماء المحافظة بـ"تشغيل كافة محطات المياه المنطقة ومعالجة ازمة المياه والمجاري بصورة عاجلة وسريعة فيها ".

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