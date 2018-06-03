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السجن المؤبد لداعشية فرنسية كانت تقاتل في العراق
2018/06/03 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر مطلع، الاحد، بالحكم على ميلينا حسن بوغدير، الفرنسية من أصل جزائري، بالسجن المؤبد.

  وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية، حكماً بالسجن المؤبد على الفرنسية ميلينا بوغدير بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”.

  وصدر الحكم بحق بوغدير بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام بعد جلسة محاكمة سابقة في شباط الماضي.

[…]

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