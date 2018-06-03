الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


قائد عسكري إيراني يعد بتدمير إسرائيل
2018/06/03 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

وعد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد محمد حسين سبهر، الأحد، بتدمير إسرائيل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اسرائيل اليوم في موقع الغضب والكراهية من قبل شعوب العالم.

وقال سبهر في تصريح اوردته “فارس”، إن “الرياضيين الذين لم تسمح لهم حميتهم الوطنية بخوض المسابقات مع ممثلي الكيان الصهيوني، هم في الواقع مدافعون عن المقدسات وهم مثال المجاهدين الدينيين والثوريين في المجالين الثقافي والرياضي حيث امتنعوا عن الاعتراف بهوية العدو”.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني سجن خلال الاعوام الـ 70 الماضية نحو مليون من ابناء الشعب الفلسطيني وان الكثير منهم قد استشهدوا”، مؤكدا أن “اسرائيل اليوم في موقع الغضب والكراهية من قبل شعوب العالم”.

واشار سبهر إلى انه “حينما يخرج البعض كالقادة الوهابيين لدول في المنطقة من جادة الحق فان الباري تعالى يستبدلهم باخرين لا يهابون العدو”، لافتا إلى أنه “بعون الله تعالى نعد بان ندمر اسرائيل وهم يعلمون يقينا بانهم سائرون في طريق الانهيار”.

انتهى/25

المشاركة

الخبر السابقكوتينيو: لاعبان فقط قادران على تهديد عرش ميسي ورونالدو

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/09/مدفعية-ايرانية-696x435

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عسكري إيراني يعد بتدمير إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عسكري إيراني يعد بتدمير إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 6 هدايا مميزة تركها زيدان لخليفته في ريال مدريد
⋙ مؤتمر في مطار كربلاء الدولي ورئيس هيئة الاستثمار يكشف عن احالة 4 من مجموع 6 مقاولات رئيسية للمرحلة الحالية بالمطار
⋙ خطة أميركية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل
⋙ الفائز بالكرة الذهبية سيتحدد في روسيا
⋙ العراق.. حكم جديد على فرنسية بوغدير
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. بين المفطر و الصائم : احترم رغبتي .. لأحترم قناعتك
⋙ بالفيديو .. غرق ثلاثة اشخاص بشكل مأساوي "منهم أخوين" في مجاري للصرف الصحي في بغداد
⋙ بالصورة : جولات التراخيص جعلت تكلفة برميل النفط 20 دولار بعد ان كانت دولارين فقط
الأكثر شيوعا