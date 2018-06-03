قائد عسكري إيراني يعد بتدمير إسرائيل

2018/06/03 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وعد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في إيران العميد محمد حسين سبهر، الأحد، بتدمير إسرائيل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اسرائيل اليوم في موقع الغضب والكراهية من قبل شعوب العالم.

وقال سبهر في تصريح اوردته “فارس”، إن “الرياضيين الذين لم تسمح لهم حميتهم الوطنية بخوض المسابقات مع ممثلي الكيان الصهيوني، هم في الواقع مدافعون عن المقدسات وهم مثال المجاهدين الدينيين والثوريين في المجالين الثقافي والرياضي حيث امتنعوا عن الاعتراف بهوية العدو”.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني سجن خلال الاعوام الـ 70 الماضية نحو مليون من ابناء الشعب الفلسطيني وان الكثير منهم قد استشهدوا”، مؤكدا أن “اسرائيل اليوم في موقع الغضب والكراهية من قبل شعوب العالم”.

واشار سبهر إلى انه “حينما يخرج البعض كالقادة الوهابيين لدول في المنطقة من جادة الحق فان الباري تعالى يستبدلهم باخرين لا يهابون العدو”، لافتا إلى أنه “بعون الله تعالى نعد بان ندمر اسرائيل وهم يعلمون يقينا بانهم سائرون في طريق الانهيار”.



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