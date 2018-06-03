2018/06/03 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قطر من تخفيف الآثار الناجمة عن المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية وحلفائها وحافظت على نمو اقتصادي مضطرد، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تدفع رغم ذلك ثمن الأزمة المستمرة منذ عام.

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