استشهاد منتسبين اثنين بإنفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك

2018/06/03 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 11:56 (بتوقيت بغداد)

كركوك ـ موازين نيوز

أفاد مصدر أمني، الأحد، باستشهاد منتسبين اثنين من القوات الأمنية بإنفجار عبوة ناسفة، جنوب كركوك.

وقال المصدر لمراسل، /موازين نيوز/، إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق انفجرت اليوم، في قرية النصيف بناحية الملتقي جنوب كركوك".

وأضاف، أن "التفجير اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين من القوات الامنية"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثامين إلى دائرة الطب العدلي".انتهى29/أ43

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