السجن 15 سنة لمدان بتجارة الحبوب المخدرة

2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على متهم يتاجر بالحبوب المخدرة.وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه،، أن "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق متهم يقوم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة، وضبط بحوزته مئتي شريط حبوب نوع كيمادرين".وأضاف ، ان "المتهم اعترف امام القاضي ببيعه الحبوب على الشباب الذين يتعاطونها"، مبينا ان "المتهم يبيع الشريط الواحد بمبلغ سعره خمسة عشر ألف دينار كما اورد في الاعترافات".وأشار الى ان "الحكم على المتهم صدر وفق احكام القرار رقم 39/1/ج لسنة 1994 المعدل".

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