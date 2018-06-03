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ديالى تأمر توقيف مدراء مجاري المحافظة وقاطع التحرير وخصخصة الكهرباء لتقصيرهم بواجباتهم
2018/06/03 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امر محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الأحد، بتوقيف كل من مدير مجاري ديالى ومدير مجاري قاطع تحرير ومدير مشروع خصخصة الكهرباء مع مهندسين اثنين ، وذلك لتقصيرهم في اداء الواجبات.

وقال التميمي في بيان خلال زيارته لمنطقة التحرير في قضاء بعقوبة تلقت// وكالة أنباء الطلبة// نسخة منه، إنه ” تم توقيف كل من مدير مجاري […]

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