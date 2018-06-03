الجنائية المركزية تحكم بالسجن المؤبد لداعشية فرنسية

2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد على الفرنسية {ميلينا بوغدير}، بعد إدانتها بتهمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية، وفقا لـ"فرانس برس".وصدر الحكم بحق {ميلينا} بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تصل عقوبته حتى الإعدام، بعد جلسة محاكمة سابقة في شباط الماضي.كانت ميلينا بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل التي كانت عاصمة داعش في العراق، وقد حكم عليها في شباط/فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد ادانتها بالدخول الى العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض ان يتم ابعادها الى فرنسا.لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى داعش، وتبعته "رغم علمها بذلك".وتحاكم المتهمة من العمر 27 عاما والام لاربعة اولاد اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا، منذ الثاني من ايار/مايو بتهمة الارهاب وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها {جان ايف لودريان} ان الفرنسية ميلينا بوغدير "ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق" لذلك يجب ان تحاكم في هذا البلد.وقال لودريان في تصريح صحفي الجمعة الماضية، ان "{بوغدير} مقاتلة، وعندما يذهب أحد الى الموصل في 2016، فهذا من اجل ان يقاتل ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها".واضاف "هذا هو المنطق الطبيعي، قاتلت ضد القوات العراقية، لذلك تحاكم في العراق".وتابع ان {بوغدير} "يتم الدفاع عنها ونعمل على ان تتابع قنصليتنا وضعها، لكن يجب ان يصدر القضاء العراقي حكمه على ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق".وكانت المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في 17 نيسان/أيريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية {جميلة بوطوطعو} من أصول مغاربية بعد إدانتها بالانتماء الى داعش، خلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها.وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الجاري على أكثر من 300 من المسلحين الأجانب، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.انتهى

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