2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال المحمداوي يطالب بالتريث في انجاز جولة التراخيص الخامسة ويعتبرها مخالفة دستورية

بغداد/...



طالب عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، الاحد، وزارة النفط العراقية بالتريث في انجاز جولات التراخيص النفطية الخامسة التي اعلن عنها مؤخرا، واصفا إياها بغير الدستورية.

وقال المحمداوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، اننا "اكدنا مراراً على ضرورة مراجعة فلسفة وزارة النفط فيما يتعلق في جولات التراخيص"، مؤكدا ان "الوزارة تمضي قدما في اتباع المنهج نفسه في التعامل مع جولات التراخيص مما يشكل خطرا على الثروات النفطية الوطنية".

واضاف، ان "اعلان الجولة الخامسة يعد مفاجئة للمختصين لاسيما وان مجلس النواب ولجانه التخصصية قد أنهت عملها في 30 نيسان، كما ان الموازنة العامة لعام 2018 نصت على ضرورة مراجعة الجولات النفطية وتقييم النتائج".

واشار المحمداوي، الى أن "عدم مصادقة البرلمان لهذه الجولات الجديدة يشكل مخالفة دستورية واضحة تستدعي مساءلة مرتكبيها".

وكانت وزارة النفط أعلنت، امس السبت، أن اليومين المقبلين سيشهدان توقيع عقود تطوير 6 رقع استكشافية في العراق لشركة الهلال وشركات صينية.



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