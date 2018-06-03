2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 12:45 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان قرار ملئ سد إليسو لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق ان يحترم رأينا ومصلحة شعبنا .وأوضح اردوغان في تصريح صحفي: انه وحين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شئ الى طبيعته” .وفيما قال “نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات” فانه اكد ان ان قرار ملئ سد إليسو لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق ان يحترم رأينا ومصلحة شعبنا .وأضاف “ابلغنا العراق قبل 10 سنوات وقلنا لهم اخزنوا المياه وأنشأوا السدود لبلدكم ولشعبكم لماذا المياه تهدر في الخليج بدون فائدة ولكن حكام العراق لم يفعلوا شئ وليس لهم إذن صاغية”.وأشار الى ان “سد اليسو سوف يجعل مناطق جنوب شرق تركيا اكبر المناطق الزراعية والسياحية و لتوليد الكهرباء في أوربا وسوف يجلب لنا المستثمرين” حسب تعبيره.وأظهرت مقاطع فيديو انخفاضَ منسوب مياه نهر دجلة في العراق بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيراً على الأقدام.وأعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، بدء الحكومة التركية ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على نهر دجلة، وهوما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه.ونقل عن مدير مشروع سد الموصل رياض عز الدين قوله إن كميات المياه المتدفقة من تركيا انخفضت بنسبة 50 في المئة.وأوضح عزالدين أن “مستويات المياه التخزينية في السد انخفضت إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي، الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات”.وكانت دراسات سابقة أجرتها وزارة الموارد المائية العراقية، حذرت من انخفاض حصة العراق، من مياه دجلة، بسبب السدود التي تنشئها تركيا.يذكر ان حكومات العراق بعد 2003 كانت اسبقياتها في سرقة المال العام وما زالت دون انشاء سدود جديدة او تعبيد حتى شارع ومثلها باقي الخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم القوي على الضعيف..أردوغان:لا تراجع عن ملء سد اليسو وعلى العراق تحمل الجفاف) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم القوي على الضعيف..أردوغان:لا تراجع عن ملء سد اليسو وعلى العراق تحمل الجفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).