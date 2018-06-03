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نتائج “السادس الابتدائي” لتربية ذي قار
2018/06/03 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادحصلت “النور نيوز”، على نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية محافظة ذي قار للعام الدراسي 2017- 2018.

نتائج السادس الابتدائي/ تربية ذي قار

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