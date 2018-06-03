سفن كسر الحصار عن غزة في طريقها إلى القطاع

2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعد سفينة "حرية" الصغيرة إحدى السفن والقوارب التي يتكون منها أسطول الحرية الـ 5، وتحمل على متنها عشرات المتضامنين الدوليين.واوضحت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأحد:"ان السفينة متوقع وصولها الميناء البريطاني مساء الثلاثاء المقبل، وتحمل 12 ناشطا دوليا، وستغادر يوم الجمعة تجاه الساحل الإسباني الشمالي".وأضافت:"أنه سيتم استقبال النشطاء والشخصيات المشاركة على متنها بعدد من النشاطات والفعاليات التضامنية التي تشرف على تنظيمها الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين "PSC" بالتعاون مع اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة".وتتضمن فعاليات الاستقبال عشاء على شرف النشطاء المشاركين في السفينة، وحفلي استقبال ووداع، ولقاءً عاماً مع المتضامنين والنشطاء البريطانيين المؤيدين للقضية الفلسطينية في مدينة برايتون والمدن البريطانية الساحلية القريبة.ومن المقرر أن تتابع السفينة إبحارها باتجاه ميناء مدينة "Gijon" شمال اسبانيا، حيث ستلتقي هناك مجددا، في 13 من الشهر الجاري، مع سفينة "العودة" التي يشمل مسارها التوقف في ميناء جزيرة جيرزي البريطانية وميناء "لي روشيل" الفرنسي.انتهى.ر.م

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