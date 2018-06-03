ثالث اكبر مدن العراق تعلن الاربعاء عطلة

2018/06/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس محافظة البصرة اعتبار يوم الاربعاء الموافق 21 من شهر رمضان عطلة رسمية في دوائر المحافظة بمناسبة ذكرى مقتل الامام علي ابن عم النبي محمد.

وبحسب راديو المربد ومقره البصرة فأن تعطيل الدوام يأتي لإتاحة الفرصة للمواطنين والموظفين السفر الى النجف لأداء مراسيم الزيارة.

ويتوقع أن تعلن محافظات جنوبية اخرى عطلة بالمناسبة ذاتها مثلما جرت العادة في كل عام.



ومدن الجنوب يغلب الشيعة على سكانها.

ولن يقتصر احياء المناسبة على العراقيين فحسب بل سيتوافد الى ضريح الامام علي في النجف زوار من دول عديدة وخصوصا ايران.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام احياء ذكرى مقتل الامام علي في 661 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

والإمام علي هو ابن عم النبي محمد وصهره من آل بيته وأحد أصحابه هو رابع الخلفاء الراشدين عند السنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول الأئمّة عند الشيعة.

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