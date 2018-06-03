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تهرب مرشحي الانتخابات العراقية من تسديد الديون يثير استياء الدائنين
2018/06/03 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يغلقون هواتفهم

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