2018/06/03 | 12:56

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو التربية يتظاهرون امام المنطقة الخضراء قرب السفارة الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو التربية يتظاهرون امام المنطقة الخضراء قرب السفارة الإيرانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).