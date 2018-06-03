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موظفو التربية يتظاهرون امام المنطقة الخضراء قرب السفارة الإيرانية
2018/06/03 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو التربية يتظاهرون امام المنطقة الخضراء قرب السفارة الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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