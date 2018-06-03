ملياردير يتلقى عرض بـ3.3 مليون دولار مقابل تناول وجبة غداء

2018/06/03 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، مالك ورئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، إقامة المزاد السنوي له لتناول العداء معه بمقابل مادي، يذهب لصالح مؤسسة خيرية.

وسجل سعر وجبة غداء خاصة مع "بافيت"، رقمًا قياسيًا هذا العام حيث العروض وصلت إلى 3.3 مليون دولار، وغلق المزاد يوم الجمعة الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ويقام المزاد العلني السنوي لبافيت، على الإنترنت لصالح مؤسسة جلايد فاونديشن التي تساعد المشردين في سان فرنسيسكو.

وسجل عامي 2012 و2016 رقمًا قياسيًا حيث بلغ سعر الغداء 3.45 مليون دولار.

وجمع بافيت البالغ 87 عامًا، أكثر من 26 مليون دولار لصالح مؤسسة غلايد من خلال المزادات على مدى السنوات الثمانية عشر الماضية.

ويستمر المزايدون في دفع أسعار عالية للحصول على فرصة للتحدث مع المستثمر الشهير ورجل الأعمال الخيرية الذي يقود شركة بيركشاير هاثاواي التي تتخذ من ولاية نبراسكا مقرا لها.

وقال بافيت إنه سيواصل دعمه لغلايد بسبب العمل الرائع الذي تقوم به المؤسسة الخيرية لمساعدة الأفراد على إعادة بناء حياتهم بعد أن وصلت إلى الحضيض.

وتستخدم جلايد ريع الغداء الخيري للمساهمة في ميزانيتها السنوية البالغة 20 مليون دولار لتقديم نحو 750 ألف وجبة مجانية ومأوى طاريء ولإجراء اختبارات على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" وفيروس سي.



كما تقدم برامج رعاية نهارية وبعد أوقات المدرسة للأطفال.

وسيتناول بافيت الغداء مع الفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة من أصدقائه في مطعم سميث آند ولينسكي ستيك هاوس في مانهاتن.

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