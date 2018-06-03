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توقيف مديري مجاري ديالى ومشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة
2018/06/03 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد يتبع…

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