البصرة وميسان يقرران تعطل الدوام الرسمي الاربعاء المقبل

2018/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).

وقال عضو المجلس احمد السليطي في تصريح صحفي، إن "مجلس محافظة البصرة قرر اعتبار يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 من شهر رمضان عطلة رسمية في دوائر المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام".

وأضاف السليطي، أن "تعطيل الدوام يأتي وفقا لقانون العطل الرسمية المحلية رقم (2) لسنة 2014 ولاتاحة الفرصة للمواطنين والموظفين السفر الى النجف لاداء مراسيم الزيارة في العتبة العلوية".

من جهتها قررت الحكومة المحلية في ميسان، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).

وقال مصدر في مجلس المحافظة في حديث صحفي،ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الاربعاء المقبل والمرافق 21 من شهر رمضان، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام".

هذا واعلن مجلس محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم الاربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.انتهى/س

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