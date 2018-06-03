اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديل في لوائح أجور حكام الممتاز

2018/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداديدرس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراء تعديل في لوائح أجور حكام الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

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