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اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديل في لوائح أجور حكام الممتاز
2018/06/03 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديدرس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراء تعديل في لوائح أجور حكام الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

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