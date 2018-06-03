الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


فينجر يقترب من الكشف عن مستقبله
2018/06/03 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سيقوم فينجر بالكشف عن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما تفيد وسائل الإعلام الإنجليزية حيث سيختار المدرب الفرنسي وجهته القادمة والتي ستكون بعيدة عن الريال بعدما ارتبط باسمه خلال الفترة الماضية حيث لا مجال لتدريبه بعد رفضه عدة مرات بينما قد تكون وجهته آسيوية .

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-03_10-59-41_292647-640x430

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينجر يقترب من الكشف عن مستقبله) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينجر يقترب من الكشف عن مستقبله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الاتحاد الفرنسي يبين موقفه من زيدان
⋙ لجنة الزراعة والمياه البرلمانية تطالب بتأسيس مجلس المياه
⋙ مقتل وجرح 6 أشخاص في حوادث متفرقة في كركوك
⋙ إنفوجراف- أفضل 10 منتخبات في العالم
⋙ المكتب الصحافي بالبرلمان السوري لسبوتنيك: رئيس البرلمان يستقبل اليوم وفدا برلمانيا أوروبيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: اللواء الركن ناصر الغنام : غادرت المنصب مرتين حفاظاً على دماء المدنيين، وشرف العسكرية
⋙ بالفيديو .. بين المفطر و الصائم : احترم رغبتي .. لأحترم قناعتك
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا