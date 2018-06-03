فينجر يقترب من الكشف عن مستقبله

2018/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – سيقوم فينجر بالكشف عن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما تفيد وسائل الإعلام الإنجليزية حيث سيختار المدرب الفرنسي وجهته القادمة والتي ستكون بعيدة عن الريال بعدما ارتبط باسمه خلال الفترة الماضية حيث لا مجال لتدريبه بعد رفضه عدة مرات بينما قد تكون وجهته آسيوية .

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