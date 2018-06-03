ديشامب: بوجبا مثل البقية عليه أن يقاتل من أجل الحفاظ على مركزه

2018/06/03 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد مختار فيسبوك تويتر يستعد المنتخب الفرنسي لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وذلك تحت قيادة مدربه ديديه ديشامب الذي توج مع منتخب الديوك بمونديال 1998 بصحبة زيدان والجيل الذهبي.

وقد تحدث المدرب الفرنسي عن نجم الفريق بالوقت الحالي بوجبا ومستواه في المباريات الودية التي يستعد بها المنتخب لمونديال روسيا.

قال: "لم يقدم الكثير في المباراة كرقم 6 ولكنه كان مفيدًا بالمجهود المبذول في وسط الميدان والحركة المستمرة، ربما لم ينجح في مهمته بشكل كامل ولكنه ساعد الفريق أن يكون أكثر نظامًا طوال المباراة".



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وتابع: "لن أطالبه بالمزيد، هو يعلم قدراته ويجب عليه أن يقدم كل ما لديه، عليه أن يثبت ذلك من أجل الحفاظ على اللعب بصفة أساسية، أنا أثق به وبالكثير من اللاعبين لدينا، وعلى ذلك سأحدد من سأختار".

يذكر أن المنتخب الفرنسي قد خسر نهائي بطولة يورو 2016 على أرضه وأمام جماهيره لصالح المنتخب البرتغالي بنتيجة 1-0.





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