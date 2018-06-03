2018/06/03 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيرا، الأحد، من تصاعد التوترات التجارية العالمية، مؤكدة أنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.

ونقلت “رويترز” عن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.

وأضاف دي جونياك، أن ”أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيئ، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيئ للغاية لهذه الصناعة“.



انتهى/25

المشاركة

الخبر السابقالجبوري للسفير التركي: ازمة المياه تتطلب تدخلا وتحركا سريعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا بشأن التوترات التجارية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا بشأن التوترات التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).