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شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا بشأن التوترات التجارية
2018/06/03 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيرا، الأحد، من تصاعد التوترات التجارية العالمية، مؤكدة أنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.

ونقلت “رويترز” عن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.

وأضاف دي جونياك، أن ”أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيئ، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيئ للغاية لهذه الصناعة“.

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