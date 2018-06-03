2018/06/03 | 14:16

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تركيا خلفَت الاتفاق بينها و بين العراق و نزعت الى "مصلحتها الخاصة"

متابعة / سكاي برس

قال وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، اليوم، إن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد إليسو الذي أقامته تركيا على مجرى نهر دجلة.

وأضاف الجنابي في جلسة بالبرلمان العراقي، دعي إليها لمناقشة أزمة نقص منسوب المياه بنهر دجلة جراء السد، إنه "كان هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي بدء بملء السدود في ١ مارس/آذار الماضي للأسف".

وتابع "نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات في العراق تعتمد على الجارة تركيا"، مشيرا إلى أن "جهود الوزارة الآن تنصب على تقليل الضرر لأن السد أصبح حال واقع".

وأكد الجنابي أنه "ليس هناك غير الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق".

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