النفط توقع بالاحرف الاولى ثلاثة عقود لثلاث رقع استكشافية حدودية

2018/06/03 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادوقعت وزارة النفط، الاحد، بالاحرف الاولى ثلاثة عقود لثلاث رقع استكشافية حدودية، مشيرة الى ان صيغة عقود الخدمة الحالية تختلف عن سابقاتها من عقود جولات التراخيص السابقة.واضاف اللعيبي ان "ما يميز هذه العقود هي انها تقع على الحدود مع دول الجوار والتي يتطلب العمل على استثمارها والاستفادة من ثرواتها"، مشيرا الى ان "صيغة عقود الخدمة الحالية تختلف عن سابقاتها من عقود جولات التراخيص السابقة حيث جرى تعديل بعض بنود ، فيما يتعلق في مجال الربحية وتقليص الكلف وبما يحقق مصلحة العليا للبلاد ."

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