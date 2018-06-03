الهبابي: 50 نائباً فقط حضروا اليوم لمناقشة أزمة المياه!

2018/06/03 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 2:16 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن دولة القانون نهلة الهبابي, الاحد, عن حضور 50 نائبا فقط جلسة مجلس النواب الاستثنائية لبحث ازمة شح المياه وسد اليسو, مشيرة الى ان وزيري الزراعة والموارد المائية ووكيل وزير الخارجية حضورا الجلسة. وقالت الهبابي في تصريح صحفي لها اليوم، إن “50 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب الاستثنائية لبحث ازمة شح المياه وتداعيات سد اليسو التركي”، مبينة أن “الرئاسة عقدت جلسة تشاورية في القاعة الدستورية وبحضور وزيري الزراعة والموارد المائية، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية”.وأضاف، أن “الجلسة تحولت الى تشاورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”، مبدية استغرابها من “عدم حضور اغلب النواب لمناقشة قضية مصيرية كأزمة المياه”.وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الأحد جلسة تشاورية لمناقشة أزمة المياه بحضور وزيري الموارد المائية حسن الجنابي والزراعة فلاح زيدان وغياب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باعتباره “رمز مقدس”!!.

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