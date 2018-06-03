شرطة البصرة تلقي القبض على مطلوب للقضاء

2018/06/03 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تلقي القبض على مطلوب للقضاء03 Jun,2018اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، القاء القبض على مطلوبا قضائيا لارتكابه جريمة قتل بالمحافظة.وذكر بيان للمديرية، ان "مفارز مركز شرطة خور الزبير تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة قتل"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

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