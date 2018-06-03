وزير الكهرباء : المسؤولية مشتركة وعلى الجميع العمل لاسناد منظومة الكهرباء

2018/06/03 | 14:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي, الاحد، ان المسؤولية مشتركة وعلى الجميع العمل لاسناد منظومة الكهرباء الوطنية.

وقال الفهداوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان "على وزارة النفط تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بزيادة حصة وزارة الكهرباء من مادة الكازويل من 1000 متر مكعب يومياً الى 3000 متر مكعب، لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة, بسبب شحة الوقود والتي كان من المؤمل تجهيزنا بهذه الكميات منذ الخميس الماضي, فضلا عن إسعاف المنظومة وتجهيز الغاز المصاحب، حيث إن كمية الطاقة المفقودة نتيجة شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز بلغت (1045) ميكاواط، وفي حال تجهيزنا بهذه الكميات سيكون تأثيرها ايجابياً على ساعات التجهيز".

واضاف أن "الوزارة تعاني من الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية وخاصة بعد تخفيض تسعيرة أجور الاستهلاك, إلى جانب وقوف مجالس المحافظات بالضد من مشروع الخدمة والجباية، ووضع العراقيل إمام تنفيذه، والذي من أساسيات هذا المشروع إنهاء الضائعات التي تجاوزت (65%) من كميات الإنتاج وبالتالي لم يتم ذلك بسبب مواقف هذه المجالس"، مبيناً أن "إنتاج منظومة الكهرباء الوطنية يتزايد يوماً بعد أخر، وقد تجاوزنا حجم الإنتاج عن العام الماضي بكثير".

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