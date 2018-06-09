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الداخلية: القاء القبض على “داعشية” مطلوبة للقضاء في الموصل
2018/06/03 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن ان فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية القى القبض على داعشية مطلوبة قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب كانت تعمل في طبابة داعش”.

وقال معن في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني تلقت”واع” نسخة منه: انه “تم القبض عليها(الارهابية) […]

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