الداخلية: القاء القبض على “داعشية” مطلوبة للقضاء في الموصل

2018/06/03 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن ان فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية القى القبض على داعشية مطلوبة قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب كانت تعمل في طبابة داعش”.وقال معن في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني تلقت”واع” نسخة منه: انه “تم القبض عليها(الارهابية) […]

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