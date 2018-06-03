رئيس البرلمان يلتقي السفير التركي لبحث أزمة المياه

2018/06/03 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، السفير التركي، فاتح يلدز، لبحث أزمة شحة المياه في البلاد.وأشار المكتب الإعلامي للجبوري، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إلى أن “رئيس مجلس النواب التقى السفير التركي فاتح يلدز، لبحث أزمة شحة المياه في البلاد”، مشدداً “على ضرورة التحرك السريع لحل الأزمة”.وبيّن […]

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