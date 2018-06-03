الكهرباء تطالب النفط بزيادة حصتها من {الكاز} لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة

2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت وزارة الكهرباء وزارة النفط بزيادة حصتها من {الكاز} لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة .وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي ترأس اجتماعاً مهماً مع ملاك الوزارة ، وتم في الاجتماع استعراض وضع منظومة الكهرباء الوطنية ومتابعة ماتم انجازه من أعمال الصيانة لدخول الوحدات التوليدية الجديدة الى الخدمة ".ونقل البيان عن الوزير القول " على وزارة النفط تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بزيادة حصة وزارة الكهرباء من مادة الكازويل من ١٠٠٠ متر مكعب يومياً الى ٣٠٠٠ متر مكعب يومياً، لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة، بسبب شحة الوقود والتي كان من المؤمل تجهيزنا بهذه الكميات منذ أول أمس الخميس، فضلا عن إسعاف المنظومة وتجهيز الغاز المصاحب، حيث إن كمية الطاقة المفقودة نتيجة شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز بلغت ١٠٤٥ ميكاواط، وفي حال تجهيزنا بهذه الكميات سيكون تأثيرها ايجابياً على ساعات التجهيز".وشدد ان " الوزارة تعاني من الإفراط في استهلاك الطاقة الكهربائية وخاصة بعد تخفيض تسعيرة أجور الاستهلاك، إلى جانب وقوف مجالس المحافظات بالضد من مشروع الخدمة والجباية، ووضع العراقيل إمام تنفيذه، والذي من أساسيات هذا المشروع إنهاء الضائعات التي تجاوزت ٦٥٪ من كميات الإنتاج، وبالتالي لم يتم ذلك بسبب مواقف هذه المجالس ".وبين الوزير الفهداوي أن " إنتاج منظومة الكهرباء الوطنية يتزايد يوماً بعد أخر، وقد تجاوزنا حجم الإنتاج عن العام الماضي بكثير".انتهى

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