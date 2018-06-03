2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط نفق لـ"داعش" بداخله 12 عبوة ناسفة شمالي الموصل

بغداد/...



اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، العثور على نفق لداعش بداخله 12 عبوة ناسفة وقذيفة هاون شمالي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد الإنفاق التي كانت تستخدمها عصابات داعش الارهابية في منطقة بادوش شمالي الموصل".

واشارت الى ان "القوات ضبطت بداخل النفق 6 عبوات ناسفة و6 قذائف هاون عيار ١٢٠ملم وصاروخ كاتيوشا"، لافتة الى انها "تقوم بتدمير النفق والمواد موقعياً من قبل هندسة الفرقة".



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