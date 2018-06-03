الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الصيهود:مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس النواب
2018/06/03 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 2:27 م

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتنفيذ جميع قرارات مجلس النواب، مبينا ان المفوضية تستطيع عدم تنفيذ هذه القرارات فقط اذا كانت ذات سلطة مستقلة او دولة.وقال النائب عن الائتلاف محمد صيهود  في حديث صحفي له اليوم، ان “المفوضية ليس امامها خيار الى ان تنفذ القرارات التي صدرت عن مجلس النواب الخاصة بالعد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج لان المفوضية ترتبط وتخضع للمجلس”.وأضاف صيهود، انه “إذا كانت مفوضية الانتخابات ذات سلطة مستقلة او هي دولة مستقلة فهذا شيء اخر”، مشيرا الى ان “الدستور العراقي ينص على ان المفوضية هي خاضعة لمجلس النواب وواجب عليها ان تنفذ ما يصدر منه بشأنها وتأتمر بقراراته”.يشار الى ان مجلس النواب صوت في جلسة استثنائية عقدها، الاثنين الماضي، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات على اجراء العد والفرز اليدوي بنسبة 10% من الأصوات في عموم محافظات العراق، فضلا عن الغاء نتائج انتخابات الخارج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود:مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود:مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الاتحاد الفرنسي يبين موقفه من زيدان
⋙ لجنة الزراعة والمياه البرلمانية تطالب بتأسيس مجلس المياه
⋙ مقتل وجرح 6 أشخاص في حوادث متفرقة في كركوك
⋙ إنفوجراف- أفضل 10 منتخبات في العالم
⋙ المكتب الصحافي بالبرلمان السوري لسبوتنيك: رئيس البرلمان يستقبل اليوم وفدا برلمانيا أوروبيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: اللواء الركن ناصر الغنام : غادرت المنصب مرتين حفاظاً على دماء المدنيين، وشرف العسكرية
⋙ بالفيديو .. بين المفطر و الصائم : احترم رغبتي .. لأحترم قناعتك
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا