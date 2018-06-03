الصيهود:مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس النواب

2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 3 يونيو 2018 - 2:27 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتنفيذ جميع قرارات مجلس النواب، مبينا ان المفوضية تستطيع عدم تنفيذ هذه القرارات فقط اذا كانت ذات سلطة مستقلة او دولة.وقال النائب عن الائتلاف محمد صيهود في حديث صحفي له اليوم، ان “المفوضية ليس امامها خيار الى ان تنفذ القرارات التي صدرت عن مجلس النواب الخاصة بالعد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج لان المفوضية ترتبط وتخضع للمجلس”.وأضاف صيهود، انه “إذا كانت مفوضية الانتخابات ذات سلطة مستقلة او هي دولة مستقلة فهذا شيء اخر”، مشيرا الى ان “الدستور العراقي ينص على ان المفوضية هي خاضعة لمجلس النواب وواجب عليها ان تنفذ ما يصدر منه بشأنها وتأتمر بقراراته”.يشار الى ان مجلس النواب صوت في جلسة استثنائية عقدها، الاثنين الماضي، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات على اجراء العد والفرز اليدوي بنسبة 10% من الأصوات في عموم محافظات العراق، فضلا عن الغاء نتائج انتخابات الخارج.

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