الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة
2018/06/03 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة

تقارير الغدير

الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة

الأحد 3 يونيو 2018 - 14:09

الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة.

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tvhttp://www.alghadeer.tv/media/news/2018/06/03/Untitled_1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الاتحاد الفرنسي يبين موقفه من زيدان
⋙ لجنة الزراعة والمياه البرلمانية تطالب بتأسيس مجلس المياه
⋙ مقتل وجرح 6 أشخاص في حوادث متفرقة في كركوك
⋙ إنفوجراف- أفضل 10 منتخبات في العالم
⋙ المكتب الصحافي بالبرلمان السوري لسبوتنيك: رئيس البرلمان يستقبل اليوم وفدا برلمانيا أوروبيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: اللواء الركن ناصر الغنام : غادرت المنصب مرتين حفاظاً على دماء المدنيين، وشرف العسكرية
⋙ بالفيديو .. بين المفطر و الصائم : احترم رغبتي .. لأحترم قناعتك
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا