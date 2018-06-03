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الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة

تقارير الغدير

الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة

الأحد 3 يونيو 2018 - 14:09

الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الظافرة.

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