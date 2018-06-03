أمانة بغداد تصدر بياناً عن شحة المياه بعد انخفاض منسوب دجلة ..

2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

أصدرت أمانة بغداد، بياناً بشأن شحة المياه التي تشهدها العاصمة بغداد بعد انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة بسبب بدء تركيا بملء سد أليسو الواقع على النهر.

وأكدت أمينة بغداد، ذكرى علوش، في بيان تلقت 《 الحدث الأخبارية 》 نسخة منه، ان “جميع مشاريع امانة بغداد لإنتاج الماء الصافي تعمل بشكل جيد وهناك تعاون مع وزارة الكهرباء لاستثنائها من القطع المبرمج”.

وأضافت ان “شحة المياه التي تحصل في بعض المناطق سببها التجاوز على الخطوط والشبكات وان ملاكات امانة بغداد تنفذ حملات مكثفة لازالتها وايضا ازالة مواقع غسل السيارات غير المرخصة”.

ولفتت علوش الى، ان “مستوى المياه في نهر دجلة سيكون ضمن المسموح لديمومة مشاريع تنقية المياه وتجهيزها للمواطنين وامانة بغداد تحرص على تقديم نوعية مياه جيدة كما دعت المواطنين الى ترشيد استهلاك الماء الصافي لاسيما خلال فصل الصيف” .



أنتهى .

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