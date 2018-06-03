العثور على نفق لـ”داعش” بداخله 12 عبوة ناسفة وقذيفة هاون شمالي الموصل

2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد….

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، العثور على نفق لداعش بداخله 12 عبوة ناسفة وقذيفة هاون شمالي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه ، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى احد الإنفاق التي كانت تستخدمها عصابات داعش الارهابية في منطقة بادوش شمالي الموصل”.

واشارت الى ان “القوات ضبطت بداخل النفق 6 عبوات ناسفة و6 قذائف هاون عيار ١٢٠ملم وصاروخ كاتيوشا”، لافتة الى انها “تقوم بتدمير النفق والمواد موقعياً من قبل هندسة الفرقة”.انتهى 25 ت

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