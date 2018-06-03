الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


إيران تغير مسار الأنهار المشتركة مع إقليم كوردستان
2018/06/03 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشروعين مائيين على نهر الزاب الأسفل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تغير مسار الأنهار المشتركة مع إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تغير مسار الأنهار المشتركة مع إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الاتحاد الفرنسي يبين موقفه من زيدان
⋙ لجنة الزراعة والمياه البرلمانية تطالب بتأسيس مجلس المياه
⋙ مقتل وجرح 6 أشخاص في حوادث متفرقة في كركوك
⋙ إنفوجراف- أفضل 10 منتخبات في العالم
⋙ المكتب الصحافي بالبرلمان السوري لسبوتنيك: رئيس البرلمان يستقبل اليوم وفدا برلمانيا أوروبيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: اللواء الركن ناصر الغنام : غادرت المنصب مرتين حفاظاً على دماء المدنيين، وشرف العسكرية
⋙ بالفيديو .. بين المفطر و الصائم : احترم رغبتي .. لأحترم قناعتك
⋙ بالصورة.. هادي العامري يلتقي السفير الأميركي
الأكثر شيوعا