إيران تغير مسار الأنهار المشتركة مع إقليم كوردستان

2018/06/03 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروعين مائيين على نهر الزاب الأسفل

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