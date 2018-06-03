النجف تكمل اجراءاتها الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2018/06/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 13:48 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الاحد، عن اكمال كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في المحافظة.

وقال الياسري في بيان تلقت /موازين نيوز/نسخة منه، ان "الحكومة المحلية وبالتعاون مع عمليات الفرات الأوسط وقيادة شرطة وهيئة الحشد الشعبي والعتبة العلوية المقدسة ومسجد الكوفة المعظم والمزارات المتعددة في المحافظة والدوائر ذات العلاقة، إضافة الى هيئة المواكب الحسينية أكملت كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية الخاصة بذكرى استشهاد الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام".

وأكد الياسري، ان "اكثر من (23) الف عنصر أمني سيشاركون لتأمين الزيارة بكافة مفاصلها وطرقها إضافة الى منتسبي هيئة الحشد الشعبي لمسك بادية النجف الاشرف وتأمينها تأمينا كاملا".

ووجه المحافظ، دوائر الصحة والبلدية والكهرباء والنقل وغيرها "الاستعداد التام لتوفير كافة الخدمات المطلوبة للزائرين والوافدين للمدينة المقدسة"، مبينا ان "الخطة الموضوعة بهذه المناسبة ستباشر عملها خلال الساعات القليلة القادمة وتستمر لغاية انتهاء ليلة القدر المباركة".

ودعا ، المواطنين من سكنة المحافظة والوافدين اليها الى "التعاون التام مع الأجهزة الأمنية والخدمية خدمة للصالح العام".انتهى29/ص

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