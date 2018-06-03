وزير العمل الايراني يتوجه الي جنيف غدا

2018/06/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ومن اهم البرامج التي تتخلل زيارة وزير العمل الايراني لجنيف، يشار الي اللقاء مع الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة، والمشاركة في اجتماع وزراء العمل لدول اسيا واقيانيا، الي جانب اجتماع وزراء العمل للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، واللقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية.وسيجري ربيعي علي هامش مؤتمر العمل الدولي الذي يقام خلال الفترة من 4 الي 7 يونيو الحالي في جنيف، لقاءات مع عدد من نظرائه لدي الدول المشاركة؛ بمن فيهم وزراء العمل في جنوب افريقيا وكازاخستان وبلغاريا وايرلندا وكراوتيا.انتهي ** ح ع

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