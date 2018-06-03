2018/06/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات، الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.03%، عند مستوى 593.98 نقطة.

وأثر على اداء المؤشر إرتفاع 10 أسهم، تقدمها أسهم سد الموصل السياحية بـ 9.90%، تلته أسهم تصنيع وتسويق التمور بـ 4.17%.

بالمقابل إنخفضت 7 أسهم، تقدمها أسهم النور للتحويل المالي بـ 20.00%، تلته أسهم مصرف بابل بـ 9.09%.

وبلغ حجم تداولات اليوم 1 مليار سهم، بقيمة بلغت 456 مليون دينار.

بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين الاجانب 175 مليون سهم، بقيمة بلغت 64 مليون دينار، مع تنفيذ 35 صفقة على اسهم شركتين فقط.

وتصدر سهم مصرف اشور تعاملات اليوم حجماً وقيمةً، بتداول 700 مليون سهم، بقيمة بلغت 182 مليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة ترتفع بنسبة 0.03% في اولى جلسات الاسبوع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة ترتفع بنسبة 0.03% في اولى جلسات الاسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).