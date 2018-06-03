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البورصة ترتفع بنسبة 0.03% في اولى جلسات الاسبوع
2018/06/03 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات، الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.03%، عند مستوى 593.98 نقطة.

وأثر على اداء المؤشر إرتفاع 10 أسهم، تقدمها أسهم سد الموصل السياحية بـ 9.90%، تلته أسهم تصنيع وتسويق التمور بـ 4.17%.

بالمقابل إنخفضت 7 أسهم، تقدمها أسهم النور للتحويل المالي بـ 20.00%، تلته أسهم مصرف بابل بـ 9.09%.

وبلغ حجم تداولات اليوم 1 مليار سهم، بقيمة بلغت 456 مليون دينار.

بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين الاجانب 175 مليون سهم، بقيمة بلغت 64 مليون دينار، مع تنفيذ 35 صفقة على اسهم شركتين فقط.

وتصدر سهم مصرف اشور تعاملات اليوم حجماً وقيمةً، بتداول 700 مليون سهم، بقيمة بلغت 182 مليون دينار.

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