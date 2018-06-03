الداخلية تعلن القبض على داعشي خطير في صلاح الدين

2018/06/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على داعشي خطير في محافظة صلاح الدين .ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن القول ان " مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات تمكنت من القبض على مجرم ينتمي لعصابات داعش الارهابية بعد تنفيذ عملية امنية نوعية في محافظة صلاح الدين ".واضاف " يعد هذا المتهم من الاهداف الخطيرة كونه يعمل مسؤول مضافة ويقوم باستقبال الارهابيين وايوائهم تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه".

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