وزير الكهرباء: انتاج المنظومة الوطنية يتزايد يوماً بعد آخر

2018/06/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اكد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي، ان المسؤولية مشتركة وعلى الجميع العمل لاسناد منظومة الكهرباء الوطنية.جاء ذلك خلال ترأس سيادته، اجتماعاً مهماً مع الملاك المتقدم في الوزارة اليوم الأحد، وتم في الاجتماع استعراض وضع منظومة الكهرباء الوطنية ومتابعة ماتم انجازه من أعمال الصيانة لدخول الوحدات التوليدية الجديدة الى الخدمة.وقال […]

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