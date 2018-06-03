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متظاهرون في السليمانية يطالبون إيران بعدم إستخدام ورقة المياه كـ
2018/06/03 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ السليمانيةتظاهر ناشطون ومواطنون في السليمانية، الاحد، إحتجاجا على قطع ايران تدفق مياه نهر الزاب الى اقليم كردستان، فيما طالبوا طهران بعدم إستخدام ورقة المياه "كسلاح سياسي" ضد العراق والاقليم.وأضاف عطا، أن "إقليم كردستان خلال السنوات الماضية التزم بإحترام علاقات الجيرة، ولم يتسبب بأية مشاكل لإيران، فضلا عن فتح أسواق الاقليم أمام تدفق البضائع الايرانية"، مشيرا الى أنه "من حق اقليم كردستان الحفاظ على حقوقه المائية والبيئية".

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