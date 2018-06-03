2018/06/03 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ السليمانيةتظاهر ناشطون ومواطنون في السليمانية، الاحد، إحتجاجا على قطع ايران تدفق مياه نهر الزاب الى اقليم كردستان، فيما طالبوا طهران بعدم إستخدام ورقة المياه "كسلاح سياسي" ضد العراق والاقليم.وأضاف عطا، أن "إقليم كردستان خلال السنوات الماضية التزم بإحترام علاقات الجيرة، ولم يتسبب بأية مشاكل لإيران، فضلا عن فتح أسواق الاقليم أمام تدفق البضائع الايرانية"، مشيرا الى أنه "من حق اقليم كردستان الحفاظ على حقوقه المائية والبيئية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون في السليمانية يطالبون إيران بعدم إستخدام ورقة المياه كـ"سلاح سياسي") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون في السليمانية يطالبون إيران بعدم إستخدام ورقة المياه كـ"سلاح سياسي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).